Разводка моста через Свирь перекроет трассу «Кола» в четверг

В четверг, 22 июня, на федеральной трассе «Кола» остановят движение транспорта на время разводки моста через реку Свирь.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северно-Запад», автомобильную дорогу полностью перекроют на два часа для разводки моста через Свирь, расположенного рядом с городом Лодейное Поле в Ленобласти.

Переправа будет разведена в период с 10:50 до 12:50. В это время по реке пройдут состав «Гаур» + «ВЭШ 12009», «ВЭШ 12010» и состав «Бизон» + «ВЭШ 12011», а также «ВЭШ 12012», высота которых составляет 18 метров. Автомобилистам принесли извинения за временные неудобства и обратились с просьбой учитывать эту информацию при планировании поездки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что КАД между Рябовским и Колтушским шоссе частично перекроют на месяц.