В Россию начали ввозить электронику через параллельный импорт

В Россию начали ввозить электронику через параллельный импорт
В Россию начали ввозить электронику через параллельный импорт. Фото: unsplash

Начался ввоз товара через параллельный импорт на территорию России.

Ввозить электронику начал ретейлер «Связной». Об этом пишет «Коммерсант». Речь идет о поставках часов и смартфонов Samsung, последней линейки iPhone, а также игровых консолей PlayStation, Xbox и Nintendo.

Стоить вновь привезенная продукция будет больше. По словам специалистов, цена увеличится на 10-20% , но гаджеты будут продавать с официальной гарантией.

Также подчеркивается, что все привезенный по параллельному импорту товары предназначены только для стран ЕАЭС, в связи с этим проблем с активацией устройств быть не должно. В «Связном» подчеркнули, что на все девайсы распространяется сервисное обслуживание.

Гарантийное обслуживание при этом остается за сервисным центром, а затраты по этому поводу возьмет на себя дистрибьютор.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в российском правительстве задумались об отмене наказания за серый импорт.

параллельный импорт Россия связной техника


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Воспитанницу ресурсного центра Волосовского района подозревают в ...
Житель Свердлова кинул горящую канистру с бензином на сына
Врач назвала холодные кофейные напитки и белковую диету ...
Петербурженка упала в обморок после того, как сбила ребенка на Щербакова
Политолог поддержал третий этап транспортной реформы в Петербурге, ...
Резиденты экотехнопарков планируют выделить 17,6 млрд на переработку отходов
Посетители петербургских банков жалуются на продажу долларов дороже курса ЦБ
В квартире на Маршала Жукова нашли гниющие останки матери и сына