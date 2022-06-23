В Россию начали ввозить электронику через параллельный импорт

Начался ввоз товара через параллельный импорт на территорию России.

Ввозить электронику начал ретейлер «Связной». Об этом пишет «Коммерсант». Речь идет о поставках часов и смартфонов Samsung, последней линейки iPhone, а также игровых консолей PlayStation, Xbox и Nintendo.

Стоить вновь привезенная продукция будет больше. По словам специалистов, цена увеличится на 10-20% , но гаджеты будут продавать с официальной гарантией.

Также подчеркивается, что все привезенный по параллельному импорту товары предназначены только для стран ЕАЭС, в связи с этим проблем с активацией устройств быть не должно. В «Связном» подчеркнули, что на все девайсы распространяется сервисное обслуживание.

Гарантийное обслуживание при этом остается за сервисным центром, а затраты по этому поводу возьмет на себя дистрибьютор.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в российском правительстве задумались об отмене наказания за серый импорт.