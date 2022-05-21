Все виды наказаний за параллельный импорт в России могут отменить

Все виды наказаний за параллельный импорт в России могут отменить. Фото: unsplash

Все виды наказаний за параллельный импорт в России могут отменить. Фото: unsplash

В правительстве Российской Федерации задумались об отмене наказания за серый импорт. Так, уже доработан законопроект о параллельном импорте, а новые приложения расширят уже имеющиеся возможности для ввоза в страну разных групп товаров без разрешения правообладателя.

Появилась вероятность, что импортёры будут освобождены от уголовной, административной и гражданской ответственности за дела с параллельным импортом. Об этом говорится в документе, внесённом на рассмотрение в Государственную Думу, пишет «Коммерсант».

Еще в начале мая российские власти легализовали ввоз товаров без разрешения правообладателя. Отмечается, что такое решение направлено на снятие рисков при параллельном импорте, в частности, использовании товарных знаков без разрешения правообладателя.

Если закон будет принят, у импортёров появится защита от правообладателей и их заявлений в суды. Важно, что нововведение будет распространяться только на товары параллельного импорта, включенных в перечень Минпромторга.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российские власти представили список товаров для параллельного импорта, в который вошли более 50 категорий.