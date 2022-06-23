Из обгоревшего ангара в Уткиной заводи достали погибшего мужчину

Из обгоревшего ангара в Уткиной заводи достали погибшего мужчину
Из обгоревшего ангара в Уткиной заводи достали погибшего мужчину. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Стало известно о неизвестном погибшем, которого обнаружили после пожара в доме 31 по Октябрьской набережной Всеволожского района Ленобласти.

Возгорание произошло вчера, 22 июня, около 14:41. Как стало известно Gazeta.SPB, по прибытии на место происшествия установлено, что после тушения пожара в производственном ангаре без внешних признаков насильственной смерти был обнаружен труп неизвестного.

Известно, что ангар имел размеры 20х40 метров. В 15:01 был подан дополнительный номер 1БИС. На месте работали 7 единиц техники от МЧС и 29 человек личного состава.

В настоящий момент труп направлен в морг для установления причины смерти. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что мощные клубы черного дыма над портом, расположенным на Октябрьской набережной, 31, заметили очевидцы.

Всеволожский район ленобласть новосаратовка погибший пожар


 

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