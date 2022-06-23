Один из двух разрешенных Роспотребнадзором водоемов для купания уже успели «загадить»

Один из двух разрешенных Роспотребнадзором водоемов для купания уже успели "загадить". Фото: Pxhere

Один из двух разрешенных Роспотребнадзором водоемов для купания уже успели "загадить". Фото: Pxhere

Теперь петербуржцам официально разрешено купаться только в одном водоеме на территории города и области. По результатам проводимого мониторинга качества воды положительную оценку получил только Ольгинский водоем в Выборгском районе.

На сайте петербургского управления Роспотребнадзора появилась обновленная информация, касающаяся разрешенных мест для купания. Согласно вновь проведенному мониторингу с мая по настоящий момент, эксперты заключили, что купаться можно только в Ольгинском водоеме.

Раньше специалисты считали допустимым местом для купания Безымянное озеро в Красносельском районе, но что-то пошло не так, и теперь оно загрязнилось. Всего за отведенный период специалисты отобрали 120 проб воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

В Роспотребнадзоре напомнили, что если во время купания вода попадет в рот и окажется в желудке, то есть риск заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и прочими заболеваниями.

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