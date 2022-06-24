Эвелина Бледанс рассказала, почему присутствует нетерпимость к детям с инвалидностью

Эвелина Бледанс рассказала, почему присутствует нетерпимость к детям с инвалидностью
Эвелина Бледанс рассказала, почему присутствует нетерпимость к детям с инвалидностью. Фото: Pxhere

На фоне очередного скандала, разразившегося в петербургском ЦПКиО имени Кирова, когда сотрудник шваброй прогонял мальчика с аутизмом и его маму с причала, актриса театра и кино, певица и телеведущая Эвелина Бледанс поделилась мыслями на эту тему и назвала возможные причины, почему есть нетерпимость к таким особенным детям.

«МК в Питере» напомнили, что сама Бледанс тоже воспитывает ребенка с синдромом Дауна. По ее мнению, необходимы обязательные беседы в школе на тему особенных детей, а также реальное знакомство с ними.

«Я готова сама ездить по школам и показывать Семена [сына]. Абстрактные рассказы ведь не дают хорошего результата», – подчеркнула актриса.

В последнее время этот вопрос особенных детей поднимается все чаще, заметила Бледанс, но охватить всех пока трудно.

По мнению Бледанс, заботу о детях с инвалидностью должно брать на себя государство. Некоторые шаги в этом направлении уже предпринимаются, но сам «человеческий фактор сложно устранить, на это нужно много времени», заключила актриса.

«Трудно перевоспитать поколение, которое учили, что с такими детьми общаться нельзя, что они бесполезные, что они съедают чьи-то налоги. Эта тема не освоена у нас», — утверждает Бледанс.

Актриса отметила, что заграницей подобных случаев нетерпимости не встречала. По ее словам там присутствует толерантность, и люди за рубежом тянутся к таким детям. При этом люди с особенностями развития там хорошо трудоустроены, для них созданы все условия.

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