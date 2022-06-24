Сбербанк вводит комиссию 1,25% на переводы со своих карт на карты других банков через сайты

Сбербанк вводит комиссию 1,25% на переводы со своих карт на карты других банков через сайты
Сбербанк вводит комиссию 1,25% на переводы со своих карт на карты других банков через сайты. Фото: Baltphoto

Сбербанк вводит комиссию на переводы со своих карт на карты других банков через их сайты и приложения. Она начнет действовать с начала июля и составит 1,25%.

Как рассказали в пресс-службе Сбербанка, нижний порог стоимости услуги составит 30 рублей, а максимальный размер — 150 рублей. Об этим пишут РИА Новости.

Отмечается, что у пользователей, тем не менее, останется возможность отправлять другим клиентам финансовой организации до 50 тысяч рублей без дополнительной платы через «СберБанке Онлайн». Также для клиентов действуют переводы до 100 000 в месяц клиентам других банков через Систему быстрых платежей.

Пользователям все так же остаются доступны переводы внутри банка без комиссии в рамках бесплатного лимита и развитая сеть банкоматов.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что Сбербанк анонсировал начало приема заявок на льготную ипотеку по новым условиям, предложение о которых прозвучало 17 июня от президент Российской Федерации Владимира Путина.
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