Сбербанк анонсировал старт приема заявок на льготную ипотеку под 7% годовых

Сбербанк начал прием заявок на льготную ипотеку по новым условиям, предложение о которых прозвучало 17 июня от президент Российской Федерации Владимира Путина.

О старте приема заявок сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в кулуарах ПМЭФ.

«Сегодня Сбербанк начинает предварительный прием заявок на обновленную программу льготной ипотеки, которая была анонсирована президентом России», — заявил Царев.

До этого президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке еще раз возможно, на этот раз — до 7%. Подчеркивается, что новая мера будет действовать до конца 2022 года.

Также глава государства назвал главную задачу как для России, так и для всего международного сообщества. По его мнению, таковой является поддержка роста поставок продовольствия на глобальный рынок.