Температура воздуха в Петербурге в субботу достигнет +29 градусов

Петербуржцев в субботу, 25 июня, ожидает самый теплый день сначала года.

Как сообщил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, сегодня погоду продолжит формировать обширный антициклон, который накрыл куполом хорошей погоды большую часть европейской территории России.

Будет небольшая облачность, но обойдется без осадков. Воздух сегодня прогреется до +27…+29 градусов, в Ленобласти температура может достигнуть +30 градусов.

Атмосферное давление останется на уровне 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Сегодняшний день в Северной столице может стать самым теплым с начала 2022 года, если температура воздуха превысит +24,9 градуса , которые были зафиксированы 11 июня.

В воскресенье погода в городе на Неве будет точной такой же, добавил Леус.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что посмотреть «Алые паруса» в Петербурге можно будет с высоты птичьего полёта.