В июне спрос на новостройки в Петербурге вырос на 20%

В июне спрос на новостройки в Петербурге вырос на 20%
Петербуржцы все чаще стали возвращаться к выбору первичного рынка недвижимости. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В июне текущего года спрос на квартиры в новостройках Петербурга увеличился на 20% по сравнению с маем.

Как пишет РБК, интерес к первичному жилью в Северной столице вырос из-за покупателей, которые смогли получить максимальную прибыль с краткосрочных вкладов с рекордной доходностью. Весной они отложили покупку квартиры ожидании дивидендов, а сейчас вернулись на первичный рынок жилья.

Также к возросшему спросу привело снижение ставок по льготной ипотеке. Строительные компании рассчитывают, что массовый приток покупателей, у которых истекает срок срочных депозитов, продлится как минимум до осени. В большинстве случаев снятые со счетов средства идут на первый взнос на покупку жилья.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россияне стали чаще арендовать жилье, отказываясь от его покупки.

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