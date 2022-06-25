В Южно-Приморском парке нашли труп молодой матери ребенка, убитого сожителем

В Петербурге правоохранители нашли тело девушки, которую убил ее сожитель. Годом ранее он убил их общего ребенка.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне утром тело девушки 1999 года рождения обнаружили в лесополосе Южно-Приморского парка. В марте прошлого года в том же парке был найден скелетированный труп ее дочери 2019 года рождения.

В убийстве матери с ребенком подозревают их 27-летнего сожителя, отца ребенка. Малышку он убил в ноябре 2020 года во время ссоры с девушкой. Мужчина схватил дочку и ударил ее головой об пол. Девочка скончалась, а через несколько дней он вынес ее тело в Южно-Приморский парк.

Убийство матери, как выяснили правоохранители, произошло в конце января 2021 года. Мужчина на почве ревности задушил сожительницу и три дня держал ее тело в ванне, после чего отнес тело в тот же парк.

Подозреваемого задержали 23 июня. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сгнивший труп мужчины нашли на чердаке дома в Купчино.