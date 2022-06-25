Кибер Фронт Z организовал дискуссию о будущем шоу-бизнеса после СВО

Кибер Фронт Z организовал в Петербурге серию дискуссий о шоу-бизнесе и блогерах. Фото: Кибер Фронт Z

Кибер Фронт Z организовал в Петербурге серию дискуссий о шоу-бизнесе и блогерах. Фото: Кибер Фронт Z

Как будет развивать шоу-бизнес обсудят в Петербурге в субботу, 25 июня, на мероприятии организованном Кибер Фронтом Z.

Дискуссия пройдет на Университетской набережной, 25, и начнется традиционно в 18:00. Тема встречи — перспективы индустрии селебрити в России.

Речь на мероприятии пойдет не о тех, кто сбежал из страны, а о тех, кто остался. Гость мероприятия экс-солист группы «АукцЫон» Сергей Рогожин.

Еще одно мероприятие пройдут в том же месте в воскресенье, 26 июня. На этот раз обсуждать петербуржцы будут роль лидеров общественного мнения (ЛОМ) в специальной военной операции. О влиянии блогеров рассуждать будут блогер Екатерина Лоренс и военкор Денис Селезнёв.