Кибер Фронт Z организовал дискуссию о будущем шоу-бизнеса после СВО

Как будет развивать шоу-бизнес обсудят в Петербурге в субботу, 25 июня, на мероприятии организованном Кибер Фронтом Z.
Дискуссия пройдет на Университетской набережной, 25, и начнется традиционно в 18:00. Тема встречи — перспективы индустрии селебрити в России.
Речь на мероприятии пойдет не о тех, кто сбежал из страны, а о тех, кто остался. Гость мероприятия экс-солист группы «АукцЫон» Сергей Рогожин.
Еще одно мероприятие пройдут в том же месте в воскресенье, 26 июня. На этот раз обсуждать петербуржцы будут роль лидеров общественного мнения (ЛОМ) в специальной военной операции. О влиянии блогеров рассуждать будут блогер Екатерина Лоренс и военкор Денис Селезнёв.