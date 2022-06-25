Петербуржцу, убившему и закопавшему в парке девушку и дочь, предъявили обвинение

Петербуржцу, убившему и закопавшему в парке девушку и дочь, предъявили обвинение
Труп девушки и ее дочери нашли в Южно-Приморском парке. Фото: google.maps

В Петербурге предъявили обвинение мужчине, который убил и закопал своих девушку и маленькую дочь в Южно-Приморском парке.

Как сообщили ГСУ СК по Петербургу, мужчина обвиняется в убийстве двух и более лиц, а также в убийстве малолетнего. В марте прошлого года в Южно-Приморском парке были обнаружены скелетированные останки ребенка. Было возбуждено уголовное дело.

Следователи совместно с полицией выяснили, что к преступлению причастен 27-летний петербуржец. По данным правоохранителей, в октябре 2020 года после ссоры со своей девушкой 1999 года рождения он до смерти избил их общую годовалую дочь. Три дня тело малышки пролежало в ванне, после чего отец отнес его в Южно-Приморский парк.

Спустя несколько месяцев петербуржец, как считает следствие, убил и свою сожительницу. В феврале 2021 года он на почве ревности задушил девушку, а тело также сначала хранил в ванне. Спустя несколько дней он отнес тело в тот же парк и спрятал в кустах.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, в Южно-Приморском парке нашли труп молодой матери ребенка, убитого сожителем.

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