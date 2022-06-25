Врач Мясников объяснил, почему лишний вес полезен для пожилых

Мясников заявил, что лишний вес может быть полезен для пожилых людей. Фото: кадр из передачи "Доктор Мясников"

Мясников заявил, что лишний вес может быть полезен для пожилых людей. Фото: кадр из передачи "Доктор Мясников"

Российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что для некоторых групп населения полезно иметь лишние килограммы.

Теледоктор рассказал в эфире телеканала «Россия 1», что есть одна категория людей, которые могут получить пользу от лишнего веса. Речь идет о людях по жилого возраста.

По словам Мясникова, жировая прослойка в некритичном количестве обеспечивает определенную защиту организма, поскольку тело людей в возрасте может воспринять похудение, как опасность для здоровья или болезнь.

При этом врач отметил, что для людей, у которых не слишком серьезный избыток веса, большую роль для поддержания здоровья играет физическая активность. Спорт помогает сбросить лишние килограммы без особых проблем, заявил Мясников.

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