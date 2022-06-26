Al Arabiya: названы восемь ошибок при использовании солнцезащитного крема

Солнцезащитный крем даст желаемый результат только при правильном его использовании. Фото: unsplash

Солнцезащитный крем даст желаемый результат только при правильном его использовании. Фото: unsplash

Солнцезащитным кремом нужно пользоваться круглый год, особенно в летний период. Однако неправильное использование средства может снизить его эффективность.

Под солнечными лучами организм человека получает важный для здоровья витамин D. Но одновременно с этим солнце может принести вред. Игнорирование солнцезащитного крема является одной из главных причин преждевременного старения кожи.

При этом стоит помнить, что солнцезащитный крем даст желаемый результат только при правильном его использовании. Издание Al Arabiya назвало восемь самых распространенных ошибок, допускаемых при использовании этого средства.

Неправильный выбор степени защиты

Меньше всего воздействию солнца подвержены оливковая и темная кожа. Для нее подойдут кремы с SPF от 6 до 25. А вот светлая кожа более чувствительна к солнцу и нуждается в SPF от 30 до 50. Если есть затруднения с выбором крема, то стоит проконсультироваться с фармацевтом.

Замена солнцезащитного крема на тональное средство с SPF

Тональное средство или дневной крем с SPF не могут обеспечить полную защиту от ультрафиолетовых лучей, как это делает солнцезащитный крем. Его следует наносить на кожу после дневного крема или перед тональным средством, чтобы на коже не оставался жирный блеск.

Использование прошлогоднего солнцезащитного крема

Солнцезащитный крем, оставшийся с прошлого лета, менее эффективен. Специалисты советуют покупать новый крем каждый сезон, чтобы не получить аллергическую реакцию или спровоцировать ожоги.

Неравномерное нанесение солнцезащитного крема

Солнцезащитный крем следует равномерно наносить по всем открытым участкам кожи, иначе прогулка под открытым небом обернется солнечными ожогами.

Нанесение солнцезащитного крема один раз в день

Даже водостойкий солнцезащитный крем не может обеспечить защиту кожи от ожогов на долгое время. Чтобы не сгореть, крем нужно повторно наносить на кожу каждые час или два.

Хранение солнцезащитного крема на солнце

Специалисты рекомендуют держать солнцезащитный крем в сумке, помещенной в тень. Оставленное под палящим солнцем средство может потерять свои защитные свойства.

Считаем, что солнцезащитный крем обеспечивает абсолютную защиту

Солнцезащитный крем не может полностью защитить от ультрафиолетовых лучей, особенно в пиковые часы — с 12 до 14 часов. В это время следует находиться в тени со шляпой и солнцезащитными очками.

Отказ от солнцезащитного крема в облачную погоду

Облака никак не защищают от негативного воздействия солнца. Они блокируют солнечный свет, но ультрафиолетовые лучи продолжают через них проникать. Поэтому солнцезащитный крем следует использовать даже в облачную погоду.

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