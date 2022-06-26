Эксперт Зайцев назвал оптимальное время для покупки жилья

ксперт советует покупать недвижимость именно в первые месяцы после очередного снижения ставок по ипотеке. Фото: pixabay

ксперт советует покупать недвижимость именно в первые месяцы после очередного снижения ставок по ипотеке. Фото: pixabay

Эксперт посоветовал россиянам покупать жилье в первые месяцы после снижения ипотечных ставок, когда цены на рынке еще не пошли вверх.

Руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев отметил, что потенциальные покупатели жилья на первичном рынке стали дольше принимать решение о покупке квартиры. Это связано с нестабильной ситуацией с ипотечными ставками и ценами на новое жилье. Об этом пишут «Известия».

Он объяснил, что резкое увеличение ипотечных ставок и столь же быстрое их падение привели к формированию отложенного спроса на рынке.

«Но нужно понимать, что ипотеку бесплатно никто выдавать не будет, а инфляция и дополнительные затраты застройщиков из-за изменения логистики, удержат цены на первичном рынке от их резкого снижения», — сказал эксперт.

По словам Зайцева, за удешевлением ипотеки пойдет рост цен, как весной 2020 года после запуска программы льготной ипотеки. Поэтому эксперт советует покупать недвижимость именно в первые месяцы после очередного снижения ставок по ипотеке.

Также он рассказал, что потенциальные покупатели начали сомневаться в покупке из-за подросшего риска переноса сроков сдачи дома и снижения качества строительства.

«Часть покупателей боятся долгосрочных инвестиций в принципе, а на фоне послаблений для застройщиков в отношении ответственности за нарушение срока и возможности внесения изменений в проектную документацию этот страх только усиливается», — заявил Зайцев.

Он отметил, что в последние месяцы россияне стали вдвое чаще интересоваться надежностью застройщиков. При этом раньше покупатели смотрели больше на соотношение цены и площади приобретаемого жилья.

По мнению эксперта, крупные строительные компании не будут нарушать сроки сдачи объектов из страха навредить своей репутации. При выборе недвижимости следует узнать, нарушал ли застройщик сроки ввода домов в прошлом, а также изучить прошлые проекты девелопера, обратив внимание на качество строительства, отделки и благоустройства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в июне спрос на новостройки в Петербурге вырос на 20%.