Склад с бумагой у метро «Выборгская» тушат по повышенному номеру

Пожар на Чугунной улице. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Пожар на Чугунной улице. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Калининском районе Петербурга в воскресенье загорелся склад с бумажной продукцией. Пожар тушат по повышенному номеру.

По данным городской пресс-службы ГУ МЧС, склад с бумагой на Чугунной улице, 14, загорелся примерно в 14 часов дня. К месту происшествия были направлены 27 пожарных и шесть единиц техники.

В 16:40 пожару в двухэтажном здании размером 80 на 100 метров присвоили дополнительный номер 1 БИС. Вскоре огонь распространился на 200 квадратных метров, и пожару присвоили номер 2.

Сейчас на месте происшествия работают 58 пожарных и 13 единиц техники. К настоящему моменту о пострадавших не сообщается.

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