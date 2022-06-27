Адвокат объяснил, с чем связан рост числа гражданских банкротств в 2022 году

Верховный Суд России провел собрал статистику числа банкротств граждан по результатам 2021-2022 года и выяснил, что в прошлом году число выросло с 74,6 до 146 тысяч, или на 95,7%. В текущем году увеличение числа продолжилось на фоне способствующих факторов.

Адвокат, партнер Адвокатского бюро Юридическая контора Гессена Екатерина Кондидатова рассказала, что рост банкротств граждан напрямую связан с как с увеличением числа прямого кредитования населения (и потребительского, и ипотечного), так и с большим количеством поручительств. Об этом пишет Neva.Today.

Выяснилось, что за 4 месяца 2022 года судами признаны банкротами 54 190 жителей, — этот показатель на 33,6 % больше, чем за аналогичный период 2021 года. Приведенные цифры — это всего лишь срез по судебной процедуре банкротства, здесь не учитывается упрощенный порядок через МФЦ при задолженности от 50 до 500 тысяч рублей.

В этом году правительством введен мораторий на банкротство. Так, в течение 6 месяцев бизнес и физические лица не смогут обращаться в суд с заявлением о состоятельности должника. Процедура банкротства физических лиц была официально закреплена с 2015 года, и с того момента количество дел в суде становилось все больше.

По словам адвоката, процент поручительств, которые связаны с предпринимательской деятельностью, достаточно большой, в тоже время, обеспечиваемые подобными поручительствами суммы превышают порог для признания гражданина банкротом, а также общую сумму активов большинства россиян. Порог для признания банкротом установлен высшими структурами в 500 000 рублей.

Кондидатова подчеркнула, что хоть существенного изменения в «состоятельности» клиентов нет, процедура почти одинаково популярна в разных финансовых классах. Это происходит за счет того, что она имеет предназначение освободить граждан от непосильной кредиторской задолженности.

По словам эксперта, процедура банкротства сложнее хоть и не стала, ее отдельный аспект, такой как признание сделок недействительными, теперь является предметом, вокруг которого разворачиваются обсуждения в правовом поле.

В связи с этим суды должны балансировать между кредиторами, должником и членами его семьи, при этом не допуская злоупотреблений как с одной, так и с другой стороны.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с апреля этого года вплоть до 1 октября того же года действует мораторий на банкротство с целью поддержать экономическую ситуацию в России.