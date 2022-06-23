К осени в Петербурге эксперты предвидят наступление волны банкротства

К осени в Петербурге эксперты предвидят наступление волны банкротства
К осени в Петербурге эксперты предвидят наступление волны банкротства. Фото: unsplash

В России с апреля 2022 года вплоть до 1 октября того же года действует мораторий на банкротство с целью поддержать экономическую ситуацию в стране. Тем не менее сейчас известны истории с распространением в Петербурге рекламных предложений, в которых обещают оказать помощь со списанием задолженностей.

Таким образом, в указанный период россияне не смогут обратиться в суд с заявлением о состоятельности должника. Даже если документы от желающих стать банкротом примут, то суд вернет его, ссылаясь на постановление правительства России.

Управляющий партнер консультационной группы «Прайм Эдвайс», адвокат Екатерина Михальская поделилась с Neva.Today прогнозируемыми результатами отмены моратория.

Если ситуация стабилизируется в течение полугода и мораторий на банкротство отменят, то, по мнению эксперта, будет замечен рост числа процедур. Но такая ситуация, скорее, будет связана именно мораторием в пол года, а не с возросшей несостоятельностью населения. Сейчас, по мнению Михальской, нельзя точно объявлять о конкретных цифрах, так как ситуация буквально находится на стадии «заморозки» с апреля по октябрь.

Специалист заметила, что на эти цифры интересно будет смотреть еще через полгода для оценки тенденции «обнищания».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что экономист предупредил российских граждан о «девальвации и бедности», которые ожидаются в 2022 году.

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