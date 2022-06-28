В аэропорту Пулково 28 июня задержали три рейса и один отменили

В аэропорту Пулково 28 июня задержали три рейса и один отменили
В Пулково задержали и отменили рейсы. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Во вторник, 28 июня, в петербургском аэропорту Пулково задержаны три рейса и один отменен.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на рейсы в Архангельск, Якутск и Стамбул.

С опозданием вылетит самолет авиакомпании Smartavia до Архангельска, который должен был покинуть Северную столицу в 9:05, но его отложили до 10:20. Также задерживается рейс перевозчика «Якутия» до Якутска — пассажиры улетят не в 14:00, а в 16:45. Вылет рейса Turkish Airlines до Стамбула перенесли с 15:25 до 16:40.

Кроме того, сегодня есть один отмененный рейс. Так, из Петербурга сегодня не вылетит самолет перевозчика SAS до Стокгольма, запланированный на 14:40.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково объяснили, куда пропали утренние отмененные рейсы в Анталью.

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