«Теплосеть» проведет испытания в Московском и Фрунзенском районах 29 июня

Во Фрунзенском и Московском районах испытают теплосети. Фото: Теплосеть Санкт-Петербурга

Во Фрунзенском и Московском районах испытают теплосети. Фото: Теплосеть Санкт-Петербурга

В Московском и Фрунзенском районах Петербурга в среду, 29 июня, пройдут испытания теплосетей.

Как сообщает «Теплосеть Санкт-Петербурга», в двух районах специалистам за день предстоит испытать на прочность и плотность 600 километров теплосетей.

В Московском районе в зону гидравлических испытаний входят улицы Алтайская, Бассейная, Варшавская, Звездная, Кузнецовская, Ленсовета, Орджоникидзе, Типанова, проспекты Витебский, Дунайский, Космонавтов, Юрия Гагарина, а также Московское и Южное шоссе.

Во Фрунзенском районе будут испытывать теплосети на улицах Белградская, Белы Куна, Будапештская, Димитрова, Малая Балканская, Пражская, Софийская, Турку, Фучика и в Альпийском переулке.

В случае коммунальной аварии петербуржцев попросили не приближаться к месту вытекания воды, не заходить за ограждения, если место огорожено, и не подходить к припаркованному в зоне разлива автомобилю.

О прорывах можно сообщить в городской мониторинговый центр по телефону 004 (с мобильного – 112).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жара до +29 градусов ожидается в Петербурге во вторник.