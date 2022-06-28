Терапевт Неумолотова предупредила, что солнечный ожог может привести к меланоме

Солнечным ожогом считаются не только волдыри и облезающая кожа, но и обычное покраснение кожи. Фото: Рixabay

Солнечным ожогом считаются не только волдыри и облезающая кожа, но и обычное покраснение кожи. Фото: Рixabay

Солнечный ожог является главным фактором развития меланомы — злокачественного образования кожи. Также он может привести к преждевременному старению и появлению пигментных пятен.

Врач-терапевт Татьяна Неумолотова отметила в разговоре с «Известиями», что риск развития меланомы у человека, который более пяти раз получал солнечные ожоги, возрастает в 50%. При этом солнечным ожогом считаются не только волдыри и облезающая кожа, но и обычное покраснение кожи. Ультрафиолетовое излучение поражает самый глубокий эпидермис кожи, если не обеспечить ей должной защиты. Именно UV-лучи становятся причиной преждевременного старения и пигментных пятен.

Чтобы получить от солнечных лучей не ожог, а пользу, врач посоветовала загорать в утренние часы с 7 до 10 часов или вечером с 17 до 19 часов. Загорать нужно постепенно, начиная с 5-10 минут. В последующие дни время можно увеличивать на 10-15 минут. Но максимум на солнце можно находиться 1 час. Также не следует забывать про солнцезащитный крем с высоким уровнем SPF.

Неумолотова предупредила, что долгое времяпрепровождения под палящим солнцем противопоказано людям со светлой кожей, родимыми пятнами и большим количеством родинок. Кроме того, нельзя загорать при наличии онкологических и инфекционных заболеваний, а также во время беременности.

Чтобы загар получился равномерным, терапевт порекомендовала сделать пилинг всей кожи и употреблять больше продуктов, отвечающих за выработку мелатонина: дыню, батат, тыкву, морковь. Солнечные ванны лучше принимать через 30-40 минут после еды, но не натощак. Также следует помнить о питьевом режиме и отказаться от употребления алкоголя под солнцем.

Если избежать солнечного ожога не удалось, Неумолотова рекомендовала использовать натуральные жирные крема и пить много воды, чтобы восполнить потерю жидкости в организме. В случае появления мелких волдырей на месте ожога, следует сделать компресс с обеззараживающими средствами, в составе которых нет спирта. Так получится избежать присоединения инфекции.

Лопнувший пузырь нужно промыть водой с мягким мылом и приложить влажную повязку. Большое количество волдырей, головная боль, лихорадка, тошнота и рвота должны стать поводом обращения к врачу.

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