В Росгвардии рассказали, как в Петербурге ловят нелегально запущенные дроны

В Петербурге стражи порядка стали чаще задерживать любителей запускать дроны над охраняемыми территориями. В Росгвардии рассказали, как ловят летающие беспилотники.

В середине июня росгвардейцы доставили в отдел пятерых человек, нарушивших правила использования воздушного пространства. Четверо попались на Старорусском шоссе, 6, а пятый — в Шушарах. Они запускали дроны рядом с Экспофорумом, где проводился ПМЭФ.

В пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти рассказали, что закон дает военнослужащим и сотрудникам Росгвардии право применять оружие для пресечения нахождения беспилотников в воздушном пространстве. Стрелять можно, если нет других средств для их остановки. Об этом пишет Neva.Today.

«Пресечение осуществляется посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения данных судов», — заявили в Росгвардии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что четверо мужчин попали в полицию за запуск беспилотника на ПМЭФ.