Четверо мужчин попали в полицию за запуск беспилотника на ПМЭФ

В Петербурге росгвардейцы задержали четверых мужчин, запустивших беспилотник на территории проведения ПМЭФ.

Накануне на юге Петербурга задержали очередных любителей поснимать с квадрокоптера. Беспилотник на территории «Экспофорума» заметили росгвардейцы, обеспечивающие безопасность форума. За запуск аппарата задержали четверых мужчин, которые находились на Старорусском проспекте в Шушарах. Их передали полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Северо-Западу.

Аналогичный инцидент произошел 16 июня. На том же Старорусском проспекте поймали 29-летнего мужчину, который запустил квадрокоптер над «Экспофорумом». Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей за «Нарушение правил использования воздушного пространства».