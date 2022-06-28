Гендиректор Кировского завода Георгий Семененко ушел со своей должности

Семененко руководил Кировским заводом с 2005 года. Фото: пресс-служба ПАО «Кировский завод»

Семененко руководил Кировским заводом с 2005 года. Фото: пресс-служба ПАО «Кировский завод»

Георгий Семененко покинул пост генерального директора ПАО «Кировский завод» в Петербурге.

В пресс-службе компании сообщили, что решение об уходе Семененко с должности гендиректора было принято акционерами на годовом общем собрании.

Новым гендиректором Кировского завода избрали Сергея Серебрякова, который возглавляет два дочерних предприятия холдинга: Петербургский тракторный завод и завод «Унимерсалмаш». За кандидатуру Серебрякова проголосовали почти 74% акционеров-участников собрания.

Также у ПАО «Кировский завод» сменился совет директоров, в состав которого вошел Георгий Семененко.

Семененко руководил Кировским заводом с 2005 года, сменив на должности гендиректора своего отца — Петра Семененко, работавшего на предприятии с 1987 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские заводы Nissan, Hyundai и Toyota вернутся к работе при восстановлении поставок.