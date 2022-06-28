Диетолог Фетисова: кофе, хлеб и белый рис вызывают бессонницу

Перед сном лучше не пить кофе или крепкий. Фото: unsplash

Перед сном лучше не пить кофе или крепкий. Фото: unsplash

Врач-диетолог, эндокринолог Надежда Фетисова рассказала, какие продукты могут вызвать бессонницу.

Диетолог отметила в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что перед сном лучше не пить кофе или крепкий чай. Эти напитки содержат много кофеина, поэтому они лишь взбодрят организм. Хорошей альтернативой будет травяной чай, который не создаст каких-либо проблем со сном.

Как утверждают ученые, негативно на качестве сна также могут рафинированные углеводы, которые содержатся в хлебе и белом рисе.

Чтобы обеспечить себе хороший и крепкий сон, врач посоветовала употреблять больше молочных продуктов. Содержащийся в них белок казеин улучшает синтез гормона роста во сне.

Фетисова также порекомендовала ужинать за три-четыре часа до сна, тогда никакие продукты не повлияют на сон.

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