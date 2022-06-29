В Петербурге в среду будет сухо и жарко до +28 градусов

В Петербурге опять будет жарко. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге опять будет жарко. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Погоду в Петербурге в среду будет формировать антициклон. На улице опять будет жарко и сухо.

Как сообщил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, сегодня на небе будет немного облаков, но обойдется без дождей. Температура воздуха окажется на 5-6 градусов выше климатической нормы.

Воздух в середине дня прогреется до +26-28 градусов, а в Ленобласти уличные термометры покажут от +24 до +29 градусов. Ветер 3-8 м/с подует с запада. Атмосферное давление немного снизится, но все равно будет выше нормы — 765 мм рт. ст.

В четверг погода не принесет петербуржцам ничего нового — снова без осадков и жарко.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в петербургских соцучреждениях из-за жары открыли «комнаты прохлады». Комнаты оборудованы кондиционерами, вентиляторами и кулерами с водой. Там дежурят медики, которые готовы осмотреть посетителей.