В Петербурге с 1 июля запустят туристический маршрут к Белому морю

В Петербурге анонсировали запуск первого туристического маршрута в Арктику.

Новый туристический маршрут к Белому морю «Дорога из Арктики. По следам Петра Великого» разработали ведущие ученые и эксперты из петербургских музеев и Русского географического общества.

Путешествия на север начнутся в пятницу, 1 июля. Запуск маршрута приурочили к 350-летнему юбилею со дня рождения первого российского императора, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Все точки на маршруте связаны с жизнью Петра I, а основной упор будет сделан на осудареву дорогу, которая была продолжена через карельскую тайгу по приказу царя.

Протяженность маршрута почти 200 километров, а сама поездка будет длиться семь дней. Путешественникам покажут поселения Поморья, Соловецкие острова, уникальные памятники природы и даже дадут возможность поучаствовать в старинных северных обрядах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург с начала года принял более 3,7 млн туристов.