Петербуржца ударили «розочкой» в горло и оставили на проезжей части на Авиаконструкторов

На петербуржца напали на проспекте Авиаконструкторов. Фото: google.maps

На петербуржца напали на проспекте Авиаконструкторов. Фото: google.maps

В Петербурге разыскивают неизвестного, который ударил местного жителя разбитой бутылкой в шею.

Как стало известно Gazeta.SPb, полицию скорую помощь вызвал к дому №21/1 по проспекту Авиаконструкторов очевидец. Он нашел окровавленного мужчину посреди проезжей части в ночь на 28 июня.

Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии с резаными ранами лица и колото-резаным проникающим ранением шеи справа. Полиция выяснила, что это 24-летний молодой человек из Красного Села.

Он получил ранения во время конфликта с двумя неизвестными. Один из злоумышленников напал на него и ударил в шею разбитой бутылкой.

С места происшествия изъяли горлышко от стеклянной бутылки с отпечатками пальцев. Нападавшего разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что уборщицу изнасиловал и ограбил соотечественник на улице Розенштейна.