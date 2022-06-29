Петербуржца ударили «розочкой» в горло и оставили на проезжей части на Авиаконструкторов

В Петербурге разыскивают неизвестного, который ударил местного жителя разбитой бутылкой в шею.
Как стало известно Gazeta.SPb, полицию скорую помощь вызвал к дому №21/1 по проспекту Авиаконструкторов очевидец. Он нашел окровавленного мужчину посреди проезжей части в ночь на 28 июня.
Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии с резаными ранами лица и колото-резаным проникающим ранением шеи справа. Полиция выяснила, что это 24-летний молодой человек из Красного Села.
Он получил ранения во время конфликта с двумя неизвестными. Один из злоумышленников напал на него и ударил в шею разбитой бутылкой.
С места происшествия изъяли горлышко от стеклянной бутылки с отпечатками пальцев. Нападавшего разыскивают.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что уборщицу изнасиловал и ограбил соотечественник на улице Розенштейна.