В июле туристическая «Ласточка» будет ходить до Выборга по воскресеньям

В июле туристическая "Ласточка" будет ходить до Выборга по воскресеньям. Фото: пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании

В июле туристическая "Ласточка" будет ходить до Выборга по воскресеньям. Фото: пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании

В июле «туристический вагон» скоростного электропоезда «Ласточка» будет ходить из Петербурга в Выборг только по воскресеньям.

В этот день, как сообщают, в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании, можно будет совершить поездку до Выборга в таком специальном «туристическом» поезде.

Известно, что ближайшие экскурсии пройдут 3 и 10 июля. Пассажирам, желающим отправится в Выборг таким способом, необходимо купить билет на «Ласточку» отправлением в 09:30 с Финляндского вокзала. После этого нужно произвести оплату экскурсии в вагоне, которая стоит 99 рублей.

«Туристическим» будет последний вагон состава. В пресс-службе рассказали, что в пути пассажиры смогут узнать интересные и необычные факты из истории Выборга, Рощино, Зеленогорска и других населённых пунктов, через которые проходит маршрут.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге выясняют, соблюдались ли права пассажиров и безопасность на железнодорожном транспорте, когда произошла задержка движения поездов в Зеленогорск.