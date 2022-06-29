В июле «туристический вагон» скоростного электропоезда «Ласточка» будет ходить из Петербурга в Выборг только по воскресеньям.
В этот день, как сообщают, в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании, можно будет совершить поездку до Выборга в таком специальном «туристическом» поезде.
Известно, что ближайшие экскурсии пройдут 3 и 10 июля. Пассажирам, желающим отправится в Выборг таким способом, необходимо купить билет на «Ласточку» отправлением в 09:30 с Финляндского вокзала. После этого нужно произвести оплату экскурсии в вагоне, которая стоит 99 рублей.
«Туристическим» будет последний вагон состава. В пресс-службе рассказали, что в пути пассажиры смогут узнать интересные и необычные факты из истории Выборга, Рощино, Зеленогорска и других населённых пунктов, через которые проходит маршрут.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге выясняют, соблюдались ли права пассажиров и безопасность на железнодорожном транспорте, когда произошла задержка движения поездов в Зеленогорск.