Прокуратура выясняет обстоятельства задержки электричек в Зеленогорск

Электрички будут задержались на 15-35 минут. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Электрички будут задержались на 15-35 минут. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Инцидент с задержкой электричек под Петербургом проверит транспортная прокуратура.

Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, надзорный орган выяснит, соблюдались ли права пассажиров и безопасность на железнодорожном транспорте, когда произошла задержка движения поездов в Зеленогорск.

Предварительно, сегодня днем из-за неисправности грузового поезда на перегоне Зеленогорск — Белоостров задержались шесть пригородных поездов. Электрички прибыли или отправились с перронов с опозданием на 15-35 минут.

В настоящее время движение поездов на перегоне восстановлено.

«Транспортная прокуратура даст оценку действиям должностных лиц железной дороги, при наличии оснований примет меры», — заявили в ведомстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в воскресенье в Ленобласти ожидается жара до +33 градусов.