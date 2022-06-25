В воскресенье в Ленобласти ожидается жара до +33 градусов

В воскресенье в Ленобласти ожидается жара до +33 градусов
В Ленобласти ожидается аномальная жара. Фото: GazetaSPB/Валентин Егоршин

В МЧС предупредили об аномальной жаре, которая придет в Ленобласть в воскресенье, 26 июня.

Об этом сообщили в областном управлении МЧС со ссылкой на прогноз синоптиков ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Погода в воскресенье в Ленобласти будет малооблачной, обойдется без осадков. Днем ветер западных направлений 3-8 метра в секунду.

Грядущей ночью температура воздуха в 47 регионе снизится до +12…+17 градусов, на побережье может быть до +20 градусов. В разгар дня столбики термометров поднимутся до аномальных +28…+33 градусов, при этом на побережье местами будет холоднее — до +25 градусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, куда съездить в Ленобласть на выходные. Рекомендуем, в какие интересные места Ленинградской области можно отправиться, чтобы почерпнуть впечатления на год вперед.

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