ЗакС разрешил губернатору Петербурга избираться неограниченное количество раз

Городское Заксобрание наделило губернатора Петербурга правом избираться больше двух раз подряд.

Идея снять ограничение на количество сроков пребывания на посту главы города предложил принадлежала самому Александру Беглову.

Депутаты в окончательном третьем чтении утвердили изменения в устав Петербурга на заседании 29 июня.

Своими поправками парламент исключил из устава положение, согласно которому один и тот же человек не может избираться губернатором Северной столицы более двух раз подряд.

Также градоначальник получил право снимать с должности глав муниципальных образований. А Заксобрание сами лишили себя права согласовывать кандидатуры городских вице-губернаторов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургский ЗакС утвердил штрафы для за проезд голым и зловонную одежду в метро.