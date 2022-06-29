Петербургский ЗакС утвердил штрафы для за проезд голым и зловонную одежду в метро

В метро нельзя будет ездить голышом и в зловонной одежде. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В метро нельзя будет ездить голышом и в зловонной одежде. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Петербургский парламент принял законопроект о новых штрафах для пассажиров в городском метрополитене. Рублем будут наказывать голых, босых и зловонных петербуржцев.

Согласно законопроекту, который Закс рассмотрел 29 июня, в подземке будет запрещено ездить босым и голым. Нарушением будет и проезд в зловонной одежде. Штраф за эти нарушения составит от 100 до 500 рублей.

Кроме того, пассажирам под угрозой штрафа в 500-3000 рублей запретят запускать фейерверки и беспилотники, клеить стикеры, рисовать на стенах, размещать свои объявления. Под запрет попали и различные религиозные, культурные, политические и спортивные мероприятия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что станцию метро «Гавань» на Васильевском острове построят у Шкиперского протока. «Гавань» будет следующей после станций «Горный институт» и «Театральная» на Лахтинско-Правобережной (оранжевой) линии.