Стало известно, как в Петербурге проходит отбор участников на паралимпийские игры в Сочи

Стало известно, как в Петербурге проходит отбор участников на паралимпийские игры в Сочи. Фото: Telegram/Александр Беглов

Стало известно, как в Петербурге проходит отбор участников на паралимпийские игры в Сочи. Фото: Telegram/Александр Беглов

В Северной столице уже начали отбирать спортсменов для участия в паралимпийских играх в Сочи.

Президент Федерации спорта инвалидов СПб Сергей Гутников рассказал, как происходит отбор и кто поедет на игры в Сочи.

Гутников подчеркнул, что от Петербурга спортсмены едут точно. Отбирать будут по двум критериям, первым из которых — это членство в паралимпийской команде, которая входит в состав сборной команды России по спортивным дисциплинам.

Списки участников из каждого региона будут подготовлены Паралимпийским комитетом. Также сейчас, по словам Гутникова, формируется новый состав. В него войдут некоторые члены сборной команды Санкт-Петербурга. Они примут участие в таких видах спорта как пауэрлифтинг, плавание, легкая атлетика, волейбол.

Сколько людей от Петербурга будет выступать на играх пока стопроцентно сказать трудно, признался Президент Федерации спорта инвалидов, так как это будет зависеть от приезжих из-за рубежа. От этого зависит в каком формате и в каком количественном составе будут представлены российские спортсмены.

По словам Гутникова многие члены сборной команды Санкт-Петербурга еще до Сочи участвуют и в кубковых мероприятиях, и в чемпионатах России, согласно календарю спортивно-массовых мероприятий, утвержденного на 2022 год.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сейчас спортсмены из Петербурга показывают высокие результаты в преддверии летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».