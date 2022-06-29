Минфин США: за 100 дней Запад заморозил и заблокировал российские активы на 330 млрд долларов

Минфин США: за 100 дней Запад заморозил и заблокировал российские активы на 330 млрд долларов
За 100 дней Запад заморозил и заблокировал российские активы на 330 млрд долларов. Фото: Unsplash

Минфин США заявил, что за 100 дней Запад провел блокировку и заморозку 330 миллиардов долларов российских активов.

Соответствующая информация появилась на сайте Минфина США. Отмечается, что были заблокированы активы Банка России на сумму около 300 миллиардов долларов, а также находящиеся под санкциями активы россиян на сумму более 30 миллиардов.

При этом в Минфине подчеркнули, что группа по поиску российских активов еще не закончила работу на заморозке сотен миллиардов, после этого она продолжит отслеживать активы из России, которые попали под санкции.

В рабочую группу под названием «Российские элиты, доверенные лица и олигархи» (REPO) входят представители Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и Еврокомиссии.

Также были захвачены, заморожены или задержали яхты и недвижимость лиц, попавших под санкции, и ограничен доступ РФ к глобальной финансовой системе.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жителей России в скором времени ожидает резкое падение доходов из-за санкций против РФ и контрсанкций.

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