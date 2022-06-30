Перевозчики объяснили, как автобусы Петербурга будут существовать без импортных запчастей

Далеко не все импортные запчасти к автобусам попали под санкции. Фото: пресс-служба Комтранса

Далеко не все импортные запчасти к автобусам попали под санкции. Фото: пресс-служба Комтранса

На фоне санкций стоимость импортных запчастей для новых петербургских автобусов заметно увеличилась. Перевозчики и эксперты рассказали, можно ли укомплектовать транспорт отечественными комплектующими.

К концу весны средняя стоимость автобусов в России выросла на 30-40%. Вместе с этим подскочила стоимость техобслуживания и лизинговые кредиты, что заставило искать возможности для ухода от импортных комплектующих.

В «Домтрансавто» рассказали АБН, что для укомплектовки новых автобусов вполне подойдут отечественные запчасти. Но некоторые комплектующие все же придется закупать в Китае, а собирать уже у нас.

По словам директора по организации перевозок компании «Вест-Сервис» Романа Юренева, далеко не все импортные запчасти к автобусам попали под санкции. Многие страны, которые производят качественные аналоги, остались в стороне и не стали вводить экономические меры против РФ.

«Они как поставляли нам запчасти, так и продолжат поставлять их. Например, те же китайские двигатели YUCHAI поставляются и никаких проблем с этим нет», — заявил Юренев.

Как отметил эксперт в сфере транспорта Евгений Лихачев, проблемы с поставками импортных комплектующих в настоящее время все же наблюдаются, но они временные. Он заявил, что Россия может наладить собственное производство, но на это потребуется как минимум несколько лет. Скорее всего, придется привлечь дополнительные инвестиции. А текущую нехватку можно решить параллельным импортом.

«Будем параллельным импортом везти, как-то что-то выдумывать. Справлялись в свое время, думаю, и сейчас чего-нибудь придумают. Запланированное будет выполнено, однозначно», — сказал Лихачев о поставках автобусов в Северную столицу.

Гендиректор «Пассажир ТВ», эксперт в сфере транспортной инфраструктуры Михаил Бурцев также видит решение вопроса в китайских аналогах. Он добавил, что доля отечественного производства при комплектации транспорта за последние два года значительно выросла.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам рассказали, в чем преимущества газомоторного топлива новых автобусов.