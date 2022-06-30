В Петербурге в четверг ожидается солнце и жара до 29 градусов

Петербуржцам пообещали сухую и жаркую погоду в четверг, 30 июня.

Как рассказал ведущий синоптик метеоцентра «Фобос», установившийся в Северной столице антициклон сохранит малооблачную, спокойную и сухую погоду. Солнечные лучи продолжат прогревать воздушные массы.

Температура воздуха в середине дня достигнет +27…+29 градусов. В Ленобласти прогнозируется от +25 до +30 градусов. Подует северо-восточный ветер со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление останется на уровне 766 мм рт.ст., что выше нормы.

В субботу в Петербурге будет еще жарче, город может установить суточный рекорд тепла.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из-за жары в Петербурге временно нельзя попасть в оранжереи Ботанического сада. Сейчас в парке проходит выставка пионов, она открыта и работает в обычном режиме, так как в зале установлен кондиционер.