В аэропорту Пулково в четверг отменены два рейса и один задержан

В аэропорту Пулково в четверг отменены два рейса и один задержан
В Пулково отменяют и задерживают рейсы. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В четверг, 30 июня, в петербургском аэропорту Пулково отменены два авиарейса и один задержан.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на рейс Ош (Киргизия).

С опозданием вылетит самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» до Оша, который должен был покинуть Северную столицу в 11:45, но его отложили до 12:25.

Кроме того, сегодня есть два отмененных рейса. Так, из Петербурга сегодня не вылетит самолет перевозчика Qanot Sharq до Самарканда, запланированный на 4:45. Также отменили рейс «Уральских авиалиний» до Калининграда, который должен был подняться в небо в 10:40.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково раскрыли кражу портмоне с валютой на полмиллиона рублей.

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