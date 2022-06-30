В аэропорту Пулково в четверг отменены два рейса и один задержан

В четверг, 30 июня, в петербургском аэропорту Пулково отменены два авиарейса и один задержан.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на рейс Ош (Киргизия).

С опозданием вылетит самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» до Оша, который должен был покинуть Северную столицу в 11:45, но его отложили до 12:25.

Кроме того, сегодня есть два отмененных рейса. Так, из Петербурга сегодня не вылетит самолет перевозчика Qanot Sharq до Самарканда, запланированный на 4:45. Также отменили рейс «Уральских авиалиний» до Калининграда, который должен был подняться в небо в 10:40.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково раскрыли кражу портмоне с валютой на полмиллиона рублей.