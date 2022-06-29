В Пулково раскрыли кражу портмоне с валютой на полмиллиона рублей

В Петербурге полицейские задержали вора, обокравшего пассажира в аэропорту Пулково.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО, 35-летний пассажир летел транзитным рейсом из Дубая в Москву через Петербург. В аэропорту Домодедово он обнаружил пропажу своего портмоне с валютой на 526 тысяч рублей, мобильным телефоном и банковскими картами. Вскоре он вспомнил, что мог оставить кошелек в ресторане в пассажирском терминале Пулково.

В ресторане и столе находок пропавшего портмоне не оказалось. Как оказалось, вещь была украдена 58-летним безработным мужчиной, который увидел лежащий без присмотра портмоне и, пока никто не видит, спрятал его в карман. Кошелек вернут владельцу.

Злоумышленник задержан. Ему грозит до шести лет лишения свободы по статье о краже.

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