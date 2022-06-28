На «Скандинавии» со стрельбой и погоней задержали пьяного автомобилиста

В Петербурге дорожная полиция применила табельное оружие для задержания пьяного водителя.

Как сообщили в управлении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, нетрезвого водителя задержали со стрельбой и погоней минувшей ночью на 90-м километре трассы «Скандинавия».

Сотрудники полиции заметили на дороге автомобиль «Киа Соул» и заподозрили, что за рулем был пьяный водитель. После требования об остановке он нажал на газ и попытался скрыться. Во время преследования инспектор ГИБДД произвел один предупредительный выстрел вверх и четыре выстрела по колесам. Автомобилист потерял управление и вылетел в кювет.

Никто не пострадал. Пьяного 61-летнего водителя доставили в отдел, где на него составили административные протоколы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что водитель КамАЗа задержан за смертельное ДТП на «Скандинавии».