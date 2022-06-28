Водитель КамАЗа задержан за смертельное ДТП на «Скандинавии»

В Ленобласти возбуждено уголовное дело после аварии на трассе «Скандинавия», в котором погибли два человека и шестеро пострадали.

Как стало известно Gazeta.SPb, под статью о нарушении ПДД, повлекшем за собой гибель людей, попал 46-летний виновник аварии — водитель КамАЗа. Он госпитализирован с травмами в Рощинскую больницу, где за ним присматривает полиция.

Напомним, ДТП на автодороге «Скандинавия» произошло в воскресенье в 18 часов. Водитель фуры не справился с управлением и протаранил сразу шесть машин, стоящих на светофоре.

В аварии погибли 67-летняя пассажирка «Шевроле Лачетти» и 58-летний пассажир «Пежо-308».

В больницу с травмами увезли шестерых человек: водителя «Шевроле Лачетти», двоих пассажиров «Пежо-308», водителя и пассажира «Фольксваген Джетта» и самого водителя КамАЗа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что грузовик насмерть сбил перебегавшего дорогу на КАД пешехода.