Грузовик насмерть сбил перебегавшего дорогу на КАД пешехода

Грузовик насмерть сбил перебегавшего дорогу на КАД пешехода
Пешеход скончался на месте ДТП. Фото: pixabay

В ДТП на петербургской КАД погиб мужчина, перебегавший проезжую часть.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария с летальным исходом произошла накануне в 12:30 на внешнем кольце КАД между Пулковским и Московским шоссе.

Мужчина лет 40-50 на вид перебегал проезжую часть автомагистрали и попал под грузовик «МАЗ». Столкновение стало смертельным. Пешеход получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.

За рулем грузовика находился 39-летний мужчина из Тосненского района. Проводится проверка, все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у Ивановского карьера произошла массовая драка со стрельбой. Во время драки 19-летний парень выстрелил из аэрозольного пистолета в 24-летнего оппонента, а после скрылся.

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