У Ивановского карьера произошла массовая драка со стрельбой

У Ивановского карьера произошла массовая драка со стрельбой
10-15 человек подрались у Ивановского карьера. Фото: google.maps

Полиция Невского района разбирается в обстоятельствах драки со стрельбой, в которой участвовали 10-15 человек.

Как стало известно Gazeta.SPb, полицию к Ивановскому карьеру вызвали накануне вечером. Местный житель сообщил о массовой драке с участием 10-15 человек и хлопках, похожих на выстрелы.

Прибывший наряд установил, что на берегу карьера произошел конфликт между двумя компаниями. Во время драки 19-летний парень выстрелил из аэрозольного пистолета в 24-летнего оппонента, а после скрылся.

Когда к месту прибыли правоохранители стрелок вернулся. У него отобрали аэрозольный пистолет с обоймой и двумя аэрозольными баллончиками. Всех участников драки опросили и отпустили, заявлений никто не подавал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что женщина получила тяжелые травмы от взрыва петарды у Казанского собора.

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