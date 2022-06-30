Станцию «Василеостровская» закрывали на вход из-за остановки эскалатора

Причиной сегодняшнего закрытия станции метро «Василеостровская» стала остановка эскалатора.

Как сообщили в пресс-службе городской подземки, «Василеостровскую» закрыли для пассажиров сегодня в 8:43. Петербуржцы не могли на станцию из-за технической остановки эскалатора.

Станция была закрыта в течение 10 минут. С 8:55 «Василеостровскую» открыли, в настоящее время она работает в штатном режиме.

Пассажирам принесли извинения за временные доставленные неудобства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что легковушка снесла гранитный блок над подземным переходом у «Новочеркасской». Со слов очевидцев, водитель «Форда» потерял управление и влетел в ограждение над подземным переходом у метро «Новочеркасская». Оно не выдержало, в результате чего гранитный блок упал на лестницу, где ходят люди.