Школьница на велосипеде попала под машину на трассе под Лугой

Школьница на велосипеде попала под машину на трассе под Лугой
Сбитую девочку госпитализировали. Фото: pixabay

В Ленобласти иномарка сбила 13-летнюю девочку, выехавшую на дорогу на велосипеде.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария произошла накануне около 19 часов на трассе между деревней Ям-Тесово и поселком Приозерный в Лужском районе. Легковушка «Рено Меган» сбила семиклассницу, которая выехала на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и оскольчатый перелом правого голеностопа. Она госпитализирована в больницу Луги в состоянии средней тяжести.

За рулем иномарки находился 35-летний житель Луги, который трижды привлекался к ответственности за нарушение ПДД в последние полтора года. Проводится проверка, все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что конфликт на кухне коммуналки на Суворовском закончился резней.

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