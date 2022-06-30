Врач-иммунолог рассказал, почему от употребления переработанного мяса жизнь может стать короче

Врач-иммунолог рассказал, почему от употребления переработанного мяса жизнь может стать короче. Фото: Unsplash

Врач-иммунолог рассказал, почему от употребления переработанного мяса жизнь может стать короче. Фото: Unsplash

Употребление переработанного мяса может повлечь за собой серьезные последствия для человека. Врачи настоятельно не рекомендуют налегать на колбасы и сардельки.

В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач педиатр-иммунолог Андрей Продеус объяснил, в чем кроется опасность переработанных мясных изделий. Как минимум, стоит побеспокоиться о своем желудке и давлении.

По мнению Продеуса, отказ от переработанного мяса поможет увеличить количество отведенных вам на жизнь часов. Он отметил, что «переработанным мясом» называют все колбасы, сосиски, сардельки, сервелаты, салями, карбонады.

«Все, что запечено, все, что приготовлено. И еще вдобавок консервированное мясо», -поделился эксперт.

Когда человек употребляет в пищу переработанное мясо, у него увеличивается артериальное давление, так как эта группа продуктов содержит большое количество соли, предостерег врач. Он подчеркнул, что гипертоникам есть подобные «деликатесы» вообще нельзя. Аналогичная рекомендация распространяется на тех, кто не желает в короткие сроки заработать эту опасную болезнь. Известно, что повышенное давление ведет к ранним инсультам и инфарктам.

Второе, к чему может привести употребление переработанных мясных продуктов, — регулярное несварение желудка и риск заболевания раком толстого кишечника. Продеус рассказал, что любители сервелата, карбонада и других видов запеченного, а также консервированного мяса страдают онкологическими болезнями на 18% больше тех, кто не увлекает употребление таких продуктов.

Еще одна неприятность, которая может грозить любителям переработанного мяса — возникновение подагры вследствие повышенного содержания в организме мочевой кислоты. Для развития болезни достаточно есть в сутки всего лишь 50-100 граммов. Кстати, подагра нередко приходит даже к тем, кто не связан с употреблением вредной мясной продукции.

Таким образом, врач Андрей Продеус заверил, что если позаботиться о своем рационе и исключить из него переработанное мясо, можно продлить срок своей жизни.

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