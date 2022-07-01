Еще 6 петербуржцев с коронавирусом скончалось за сутки

Еще 6 петербуржцев с коронавирусом скончалось за сутки. Фото: Pxhere

Еще 6 петербуржцев с коронавирусом скончалось за сутки. Фото: Pxhere

За сутки в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 6 человек с положительным тестом на коронавирус.

На 1 июля в городе прибавилось количество умерших с инфекцией. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там выявлено 14 летальных исходов за сутки. За последние сутки в Ленинградской области, как и еще во многих регионов, не зафиксировали случаев смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 34 134 человека. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 381 165 человек, в том числе 53 за вчерашний день.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российские ученые создали генетическую технологию воссоздания антител к разным видам COVID-19.