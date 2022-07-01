Первого июля в Пулково 5 отмененных и 4 задержанных авиарейса

Первого июля в Пулково 5 отмененных и 4 задержанных авиарейса
Первого июля в Пулково 5 отмененных и 4 задержанных авиарейса. Фото: пресс-служба ВВСС

В пятницу, первого июля, из петербургского аэропорта Пулково в путь не отправятся пять самолетов, еще четыре вылетят с опозданием.

Первый отмененный самолет был запланирован на 11:30. Авиарейс изначально был направлен в Ереван, но по какой-то причине позже отменен. Следующим не полетит вечерний самолет в Стокгольм, запланированный на 21:35, и воздушное судно в Пензу на 21:55. Авиарейсы в Баку на 23:10 и в Дубай на 23:25 также отменены.

Самолет, который теперь вылетит позже, чем было запланировано ранее, — это «Санкт-Петербург — Владикавказ». До этого он должен был отправиться в 08:40, но теперь полетит в 10 часов утра. Затем 13:20 вместо 09:40 отправится самолет в Сочи. В Калининград пассажиры рейса на 12:35 тоже отправятся намного позже, — теперь только вечером, в 21:00. Пока последним перенесенным на сегодня рейсом стал «Санкт-Петербург — Ош» на 14:10. Теперь самолет отправится в путь в 16:15.

Все остальные рейсы, согласно онлайн-табло аэропорта, вылетят по расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что аналитики выяснили самые популярные направления июля, которые выбрали петербургские семьи с детьми.

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