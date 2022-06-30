На июль больше всего поездок петербуржцы с детьми запланировали в Турцию и Армению

На июль больше всего поездок петербуржцы с детьми запланировали в Турцию и Армению. Фото: unsplash

На июль больше всего поездок петербуржцы с детьми запланировали в Турцию и Армению. Фото: unsplash

Аналитики выяснили самые популярные направления июля, которые выбрали петербургские семьи с детьми.

Согласно сервису «Яндекс Путешествия», больше всего билетов на июль петербуржцы с детьми приобрели в Турцию, Армению, Киргизию, Азербайджан и Казахстан. Не отстают и Болгария, Кипр, а также Сейшельские острова. Об этом рассказали «78.ru».

В июле петербуржцы запланировали почти в 1,5 раза больше поездок с детьми за границу, чем год назад.

Заплатить за авиабилеты до Турции горожанам придётся примерно 44 тысячи на человека. До Армении цена составит 33 тысячи рублей, до Болгарии — 42 тысячи рублей, а до Кипра — 85 тысяч рублей.

Отмечается, что в среднем цены выросли на 106% по сравнению с 2021 годом, когда, в общем-то, улететь куда-либо было проблематично из-за коронавируса.

Встречаются и путешественники по России. Среди направлений лидируют Сочи, Калининград, Махачкала, Минеральные Воды и Казань.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что июне путешествовать из Петербурга по России и за границу отправились более 1,5 тысячи кошек и собак.